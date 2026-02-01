وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية بينما أمر ترامب بتعزيز عسكري ضخم في المنطقة، مما يزيد من أهمية ما إذا كانت المفاوضات يمكن أن تمنع ضربة على إيران وحرب إقليمية أوسع.

وقالت مصادر لموقع "أكسيوس" إن تركيا ومصر وقطر تعمل على تنظيم اجتماع بين المبعوث الأميركي إلى البيت الأبيض ستيف ويتكوف وكبار المسؤولين الإيرانيين في أنقرة لاحقا هذا الأسبوع.

وقالت مصادر إن قطر ومصر وتركيا كانت تتحدث إلى الطرفين وتنسق جهودها.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لـشبكة "سي إن إن" يوم الأحد إن "الدول الصديقة" تحاول بناء الثقة بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا هذه الجهود بأنها "مثمرة".

وأضاف: "أرى إمكانية إجراء محادثة أخرى إذا اتبعت فرق التفاوض الأميركية ما قاله الرئيس ترامب: التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف لضمان عدم وجود أسلحة نووية".

وأوضح مسؤولون بالبيت الأبيض أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن ضرب إيران وما زال منفتحا على حل دبلوماسي.

وأضاف المسؤولون الأميركيون أن تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة بشأن المفاوضات ليست مجرد خدعة، لكن الولايات المتحدة لا تعرف ما إذا كان المرشد الإيراني علي خامنئي سيوافق لدبلوماسييه على إبرام اتفاق مقبول لدى الولايات المتحدة.

وزار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، واشنطن يومي نهاية الأسبوع لإجراء محادثات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين حول احتمال قيام الولايات المتحدة بضربة ضد إيران.

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن الزيارة كانت تهدف إلى اطلاع الطرفين على خطط الدفاع والهجوم في حال نشوب حرب مع إيران