ونقلت صحيفة "وال ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين أن البنتاغون يعمل حاليا على نشر منظومات متطورة من طرازي "ثاد" و"باتريوت" في قواعد عسكرية تضم كوادر أميركية في عدة دول بالمنطقة.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير مظلة حماية متكاملة لإسرائيل والحلفاء العرب ضد أي ردود فعل انتقامية محتملة.

وتكتسب هذه الدفاعات أهمية استراتيجية بالغة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي لعبته في صد هجمات واسعة بالمسيرات والصواريخ شنتها طهران عام 2024، وصولا إلى المواجهة العسكرية التي استمرت 12 يوما في عام 2025.

وعلى المسار السياسي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن كواليس اتصال هاتفي جرى الشهر الماضي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو طلب "تريث" واشنطن في تنفيذ أي خطط لشن ضربات عسكرية مباشرة على الأهداف الإيرانية.

ورغم تأكيد البيت الأبيض لوقوع المحادثة، إلا أنه التزم الصمت حيال التفاصيل، مكتفيا بالإشارة إلى استمرار التنسيق رفيع المستوى بين الجانبين في ظل الظروف الراهنة.