وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس:"قدم فريقنا التفاوضي تقريراً للتو. جرى تحديد موعد الاجتماعات الثلاثية المقبلة في الرابع والخامس من فبراير في أبوظبي".

وأكد الرئيس الأوكراني استعداد بلاده "لنقاش موضوعي"، مضيفا: "أوكرانيا مستعدة لنقاش موضوعي، ونحن مهتمون بضمان أن تفضي نتيجته إلى نهاية حقيقية للحرب تحفظ كرامة الأوكرانيين".

وفي وقت سابق من السبت، قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إن الولايات المتحدة أجرت محادثات وصفها بـ"المثمرة والبناءة" مع المبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف، وذلك في إطار الجهود التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضح ويتكوف، في منشور على منصة "إكس"، أن الاجتماع الذي عقد في ولاية فلوريدا كان "مشجعا"، معتبرا أنه "يظهر أن روسيا تبذل جهودا من أجل السلام في أوكرانيا"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مضمون المباحثات أو نتائجها العملية.

وأشار ويتكوف إلى أن الوفد الأميركي المشارك في اللقاء ضم وزير الخزانة سكوت بيسنت، إضافة إلى جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، ومستشار البيت الأبيض جوش غرونباوم.

وفي 23 و24 يناير، عُقدت جولة أولى من المفاوضات في أبوظبي بحضور ممثلين أوكرانيين وروس وأميركيين. وكانت تلك أول مفاوضات مباشرة معروفة بين كييف وموسكو وواشنطن بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب.

ولا تزال الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية للنزاع الذي اندلع مع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، تواجه صعوبات كبيرة.

وتتمحور العقبات خصوصا حول مسألة الأراضي، إذ تطالب روسيا بانسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في إقليم دونيتسك.

وكان الكرملين أعلن الجمعة تعليق ضرباته على العاصمة كييف حتى الأحد الأول من شباط/فبراير، بطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "لتهيئة ظروف مواتية لإجراء مفاوضات".

وتأتي هذه المحادثات في وقت تكثف فيه واشنطن تحركاتها الدبلوماسية والاتصالات مع موسكو وأطراف دولية أخرى، في محاولة لتهيئة مسار تفاوضي قد يفضي إلى وقف الحرب الروسية–الأوكرانية المستمرة منذ سنوات.