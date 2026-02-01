تفصيلا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن القوات الروسية سيطرت على بلدتي توريتسكوي في دونيتسك، وبيتروفكا في زابوريجيا، في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحييد نحو 1205 عسكريين أوكرانيين بعمليات للقوات الروسية على مختلف محاور القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونوهت إلى أن القوات الروسية قضت على قوات الاحتياط الأوكرانية المتجهة إلى بلدة بيتروفكا في زابوريجيا، وسيطرت على منطقة دفاعية تصل مساحتها إلى 5 كيلومترات.

وأشارت إلى أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية الدفاعات الجوية الروسية دمرت صاروخ من طراز "هيمارس" و4 قنابل جوية موجهة بالإضافة لـ47 طائرة مسيرة.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة بيرستوك في دونيتسك خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 1020 جنديا و18 مركبة قتالية مدرعة، من بينها 5 مركبات أجنبية الصنع، خلال أسبوع واحد، في منطقة قوات مجموعة الجنوب".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، يوم الخميس، بأن القوات الروسية قد سيطرت على بلدة بيلايا بيريزا في مقاطعة سومي، مشيرة إلى أن القوات الروسية قد حسنت تموضعها في مناطق عدة على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وجاء في البيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة الشمال، من تحرير بيلايا بيريزا في مقاطعة سومي".