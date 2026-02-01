وأوضح هاكابي، في مقابلة بثها التلفزيون الإسرائيلي السبت: "هذا رئيس قطع وعودا كثيرة، ومن الصعب أن تجد وعدا واحدا لم يف به. إنه لا يطلق تهديدات جوفاء. ما أود قوله للشعب الإيراني هو: انتبهوا جيدا لما يقوله الرئيس، وثقوا به. إنه سيفي بوعده".

وأشار إلى أن ترامب يأمل دائما في حل سلمي يوقف النظام الإيراني عن تهديد إسرائيل والولايات المتحدة، ويتخلى عن برنامجه النووي، قائلا: "أعتقد أن القرار لم يتخذ بعد. الرئيس ترامب متفائل دائما بأفضل النتائج. إنه، كما لا ننسى، فن التفاوض. وإذا تمكن من تحقيق ذلك، فسيكون الوضع مثاليا".

لكن هاكابي أضاف أن ترامب، إذا لم ينجح في الحل الدبلوماسي، "لا يخشى فعل ما أثبت استعداده لفعله الصيف الماضي عند حرضه على عملية (مطرقة منتصف الليل)"، في إشارة إلى الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025.

وأشار السفير إلى أنه لا يعلم الجدول الزمني لأي هجوم محتمل على إيران، أو ما إذا كانت إيران ستقوم بأي خطوة ضد إسرائيل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يسمع ترامب يحدد مهلة نهائية أو إنذارا بشأن القرار، داعيا الإسرائيليين إلى مواصلة حياتهم بشكل طبيعي، "وإذا انطلقت صفارات الإنذار، فعليهم الرد".