وبحسب ما نقل موقع أكسيوس، السبت، فقد أشار مسؤولون أميركيون إلى أن فرص التوصل إلى حل دبلوماسي لا تزال محدودة، لافتين إلى أن الإيرانيين لم يُظهروا استعدادا حقيقيا لقبول الشروط الأميركية اللازمة لإبرام اتفاق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمر بحشد عسكري أميركي واسع في منطقة الخليج العربي، تحسبا لاحتمال توجيه ضربة إلى إيران. ويؤكد مسؤولون في البيت الأبيض أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، ولا يزال منفتحا على خيار الحل الدبلوماسي.

في المقابل، قال مسؤول أمني إيراني رفيع، مقرب من قيادة البلاد، السبت، إن هناك تقدما في الجهود الرامية إلى إطلاق مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان الرئيس الأميركي قد قال، السبت، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، إن إيران تتفاوض، مضيفا: "في المرة الأخيرة التي تفاوضوا فيها، اضطررنا إلى تدمير برنامجهم النووي، ولم ينجح الأمر. ثم دمرناه بطريقة مختلفة، وسنرى ما سيحدث".