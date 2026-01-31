انتقد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ما وصفها محاولات واشنطن فرض أسلوب تدريب القوات الإيرانية، وذلك عقب إعلان الحرس الثوري إجراء تدريبات بحرية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز.
وأشار عراقجي في تغريدة على منصة "كس" تناولت التوترات في الممر المائي الاستراتيجي، إلى التناقض في الموقف الأميركي، قائلا إن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تطالب بالاحترافية من الجيش الإيراني الذي صنفته واشنطن سابقا كمنظمة إرهابية، بينما تقر في الوقت ذاته بحقه في إجراء مناورات عسكرية.
واعتبر عراقجي أن وجود القوى الخارجية في المنطقة يؤدي دائما إلى "تصعيد الموقف" بدلا من تهدئته، مشددا على أن أمن الملاحة في مضيق هرمز يمثل أولوية قصوى لإيران وجيرانها.
ونشر الوزير خريطة تبرز المسافة الشاسعة التي تفصل الولايات المتحدة عن مضيق هرمز.
وأظهرت الخريطة، حدود إيران باللون الأصفر، بينما تظهر الولايات المتحدة في الجانب الآخر من العالم. وحدد الوزير مضيق هرمز بدائرة حمراء صغيرة.
وقال عراقجي: "الولايات المتحدة الأمريكية محددة باللون الأصفر في نصف الكرة الغربي. على بعد محيطات عديدة، في الجانب الآخر من الكرة الأرضية، حدود إيران محددة باللون الأصفر. الدائرة الصغيرة باللون الأحمر هي مضيق هرمز".
واشنطن تحذر طهران من "الاصطدام البحري"
وكانت القيادة الأميركية الوسطى، قد وجهت تحذيرا شديد اللهجة للحرس الثوري الإيراني من أي سلوك تصعيدي في مضيق هرمز يزيد من مخاطر الاصطدام البحري.
ووفق بيان للقيادة الوسطى على منصة إكس فقد "أعلنت إيران أن الحرس الثوري الإيراني سيجري تدريبات بحرية بالذخيرة الحية لمدة يومين في مضيق هرمز، من المقرر أن تبدأ يوم الأحد".
ولفت البيان إلى أن القوات الأميركية "تقر بحق إيران في العمل بمهنية في المجال الجوي والمياه الدولية. وأي سلوك غير آمن أو غير مهني بالقرب من القوات الأميركية أو الشركاء الإقليميين أو السفن التجارية يزيد من مخاطر الاصطدام والتصعيد وزعزعة الاستقرار".
وحثت القيادة الوسطى الأميركية، "الحرس الثوري الإيراني على إجراء التدريبات البحرية المعلنة بطريقة آمنة ومهنية، وتجنب أي مخاطر غير ضرورية على حرية الملاحة البحرية الدولية".
وتابعت القيادة الوسطى: "يعد مضيق هرمز ممرا بحريا دوليا وممرا تجاريا حيويا يدعم الازدهار الاقتصادي الإقليمي. ويعبر هذا المضيق الضيق يوميا نحو 100 سفينة تجارية من مختلف أنحاء العالم".