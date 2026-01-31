وأشار عراقجي في تغريدة على منصة "كس" تناولت التوترات في الممر المائي الاستراتيجي، إلى التناقض في الموقف الأميركي، قائلا إن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تطالب بالاحترافية من الجيش الإيراني الذي صنفته واشنطن سابقا كمنظمة إرهابية، بينما تقر في الوقت ذاته بحقه في إجراء مناورات عسكرية.

واعتبر عراقجي أن وجود القوى الخارجية في المنطقة يؤدي دائما إلى "تصعيد الموقف" بدلا من تهدئته، مشددا على أن أمن الملاحة في مضيق هرمز يمثل أولوية قصوى لإيران وجيرانها.

ونشر الوزير خريطة تبرز المسافة الشاسعة التي تفصل الولايات المتحدة عن مضيق هرمز.

وأظهرت الخريطة، حدود إيران باللون الأصفر، بينما تظهر الولايات المتحدة في الجانب الآخر من العالم. وحدد الوزير مضيق هرمز بدائرة حمراء صغيرة.

وقال عراقجي: "الولايات المتحدة الأمريكية محددة باللون الأصفر في نصف الكرة الغربي. على بعد محيطات عديدة، في الجانب الآخر من الكرة الأرضية، حدود إيران محددة باللون الأصفر. الدائرة الصغيرة باللون الأحمر هي مضيق هرمز".

واشنطن تحذر طهران من "الاصطدام البحري"