وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أوضح ترامب: "إيران تتحدث معنا، وسنرى إن كنا نستطيع فعل شيء، وإلا سنرى ماذا سيحدث"، ملمحا إلى احتمالات تصعيد في حال فشل المسار الدبلوماسي.

وأضاف الرئيس الأميركي منتقدا التجارب السابقة: "في آخر مرة كنا نتفاوض معهم اضطررنا لتدمير منشآتهم النووية، ولم ينجح الأمر".

يأتي هذا في وقت تحدث فيه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني عن وجود "تقدم" نحو إجراء مفاوضات بين طهران وواشنطن، رغم التهديدات الأميركية المتكررة باللجوء إلى الخيار العسكري.

وكتب لاريجاني، السبت، في منشور على منصة «"إكس": "خلافا للأجواء المصطنعة التي تخلقها وسائل الإعلام، فإن بلورة إطار للمفاوضات في تقدم"، في إشارة إلى مسار تفاوضي يجري العمل عليه بعيداً عن التصعيد الإعلامي.

ويأتي موقف لاريجاني بعد إعلان الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى به في موسكو، وكذلك بعد تصريحات لترامب أشار فيها إلى أن إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وتعكس التصريحات المتوازية من واشنطن وطهران إشارات حذرة إلى انفتاح دبلوماسي محتمل، في مقابل استمرار نبرة التهديد والشك المتبادل بين الطرفين.