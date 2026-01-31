وكتب ​لاريجاني في منشور على منصة إكس: "⁠على عكس الأجواء التي تتسبب فيها الحرب الإعلامية ‌المصطنعة، فإن إنشاء إطار للمفاوضات جار".

وفي وقت سابق من السبت، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده مستعدة للالتزام بعدم امتلاك أسلحة نووية في إطار اتفاق نووي "عادل ومتوازن" يراعي مصالح الشعب الإيراني، مؤكدا أن رفع العقوبات يمثل شرطا أساسيا لأي تفاهم محتمل.

وأوضح عراقجي، في منشور على إكس أن إيران "لم تسع يوما إلى امتلاك أسلحة نووية"، مشددا على أن طهران منفتحة على اتفاق يضمن مبدأ "لا أسلحة نووية" إلى جانب تقديم ضمانات واضحة برفع العقوبات المفروضة عليها.

والجمعة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إيران تريد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، أن طهران "هي الوحيدة التي تعرف آخر أجل" حدده لها للتوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق، عبر الرئيس الأميركي عن أمله في ألا يضطر للقيام بعمل عسكري ضد إيران.

وأضاف ترامب للصحفيين في "مركز كينيدي" أنه يعتزم إجراء محادثات مع إيران وسط تصاعد التوتر بين الدولتين.

وتابع قائلا: "أجريت محادثات مع مسؤولين إيرانيين خلال الأيام القليلة الماضية وأخطط للمزيد".