وأوضح ويتكوف، في منشور على منصة "إكس"، أن الاجتماع الذي عقد في ولاية فلوريدا كان "مشجعا"، معتبرا أنه "يظهر أن روسيا تبذل جهودا من أجل السلام في أوكرانيا"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مضمون المباحثات أو نتائجها العملية.

وأشار ويتكوف إلى أن الوفد الأميركي المشارك في اللقاء ضم وزير الخزانة سكوت بيسنت، إضافة إلى جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، ومستشار البيت الأبيض جوش غرونباوم.

وتأتي هذه المحادثات في وقت تكثف فيه واشنطن تحركاتها الدبلوماسية والاتصالات مع موسكو وأطراف دولية أخرى، في محاولة لتهيئة مسار تفاوضي قد يفضي إلى وقف الحرب الروسية–الأوكرانية المستمرة منذ سنوات.