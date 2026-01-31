وأوضح عراقجي، في منشور على إكس أن إيران "لم تسع يوما إلى امتلاك أسلحة نووية"، مشددا على أن طهران منفتحة على اتفاق يضمن مبدأ "لا أسلحة نووية" إلى جانب تقديم ضمانات واضحة برفع العقوبات المفروضة عليها.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى الدور الذي تلعبه تركيا ودول إقليمية أخرى في دعم جهود السلام والاستقرار، معربا عن شكر طهران لما وصفه بـ"المساعي الأخوية" التي تهدف إلى خفض التوترات في المنطقة.

وأكد عراقجي أن إيران ترحب بأي مبادرات إقليمية بناءة، وأنها مستعدة دوماً للتواصل مع دول الجوار من أجل حماية الأمن والاستقرار الإقليميين ومنع ما وصفه بـ"الاعتداءات غير المشروعة".

وفي تصريحات سابقة، قال عراقجي إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة لكن المفاوضات يجب أن تكون منصفة وألا تشمل قدرات إيران الدفاعية، وذلك في وقت تعمل فيه قوى إقليمية على الحيلولة دون اندلاع صراع عسكري بين الخصمين.

ويوم الخميس، ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم التحدث مع إيران حتى مع إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط.

وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هغسيث إن الجيش الأميركي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه الرئيس (ترامب).