ويقول مسؤولون في الإدارة إن النقاش يدور حول الهدف الأساسي من هذا التصعيد: هل يتركز على ملاحقة البرنامج النووي الإيراني، أم ضرب ترسانة الصواريخ الباليستية، أم إضعاف النظام وصولاً إلى انهياره—أو الجمع بين هذه الأهداف الثلاثة—على أمل توجيه ضربة تجبر طهران على القبول بالمطالب النووية الأميركية ووقف ملاحقة معارضيها.

وأوضح المسؤولون أن هناك مناقشات جرت حول حملة قصف عقابية يمكن أن تطيح بالحكومة الإيرانية. كما درس ترامب وفريقه استغلال التهديد بالقوة العسكرية لانتزاع تنازلات دبلوماسية من إيران.

إن ما سيقرره ترامب سيحدد شكل أي عمل عسكري. وقال نائب الأدميرال المتقاعد روبرت مورت، وهو ضابط مخابرات سابق في البحرية: "إن نوع الأشياء التي قد ترغب في القيام بها وحزم القوات التي ستحتاجها تختلف تماماً".

وقال مسؤول رفيع في الإدارة إنه بينما صرح ترامب باستمرار بأن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، فإنه يتعمد الغموض لإبقاء أهدافه الاستراتيجية وتفكيره العسكري سراً.

وفي حديثه عن السفن التي تتجمع في الشرق الأوسط، قال ترامب للصحفيين يوم الجمعة في المكتب البيضاوي إنها "يجب أن تطفو في مكان ما. وقد تطفو بالقرب من إيران أيضاً".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة إن طهران منفتحة على المناقشات النووية، لكن الولايات المتحدة بحاجة إلى التوقف عن إصدار التهديدات العسكرية.

وقد أمر ترامب في ولايته الثانية بشن هجمات في اليمن وإيران وفنزويلا وسوريا والصومال ونيجيريا، غالباً دون إلقاء خطاب من المكتب البيضاوي لشرح أفعاله أو السعي للحصول على تفويض من الكونجرس.

وكانت غارة يناير على كراكاس تهدف إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ليمثل أمام المحاكمة. أما الضربات الجوية والهجوم الصاروخي على إيران في يونيو فقد استهدفت مواقع نووية رئيسية بقنابل قوية مصممة لاختراق مثل هذه الأهداف المحصنة.

وقد ساعد الجنرال في القوات الجوية دان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومستشارو ترامب العسكريون الآخرون البيت الأبيض في تحقيق نجاحات تكتيكية ملحوظة، غالباً من خلال استخدام عمليات مفاجئة تم تطويرها على مدى أشهر وسعت لتجنب المستنقعات.

مخاطر التصعيد وسيناريوهات "اليوم التالي"

وفي إيران، يواجه الرئيس خصماً، على الرغم من أنه أضعف عسكرياً بكثير مما كان عليه قبل سنوات قليلة، إلا أنه لا يزال قادراً على الصمود أمام هجوم أمريكي كبير والرد بضربات صاروخية وطائرات مسيرة على القواعد والسفن الحربية الأمريكية والحلفاء في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل.

وقال داني سيترينوفيتش، الزميل في معهد دراسات الأمن القومي ومقره تل أبيب، في إشارة إلى حملة القصف الأمريكي قبل غزو العراق عام 2003: "لا يوجد حل بنمط (الصدمة والترويع) للمسألة الإيرانية. وأي شخص يعد بغير ذلك فمن المرجح أن يكون مخطئاً".

بدأ مسار ترامب نحو مواجهة عسكرية جديدة مع طهران عندما تعهد هذا الشهر بمساعدة المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين يتظاهرون في طهران ومدن أخرى.

في ذلك الوقت، لم يكن هناك ما يكفي من القوات الأمريكية في المنطقة لشن حملة قصف مستمرة والدفاع عن القواعد الأمريكية وحلفاء الشرق الأوسط من رد إيران المؤكد. وبسبب مواجهته لخيارات سيئة، قرر ترامب فجأة عدم القيام بعمل عسكري.

الآن لديه المزيد من القوات تحت تصرفه. وقال يوم الخميس: "لدينا الكثير من السفن الكبيرة جداً والقوية جداً التي تبحر نحو إيران الآن. وسيكون من الرائع ألا نضطر لاستخدامها"، مضيفاً أنه أبلغ طهران بمطالبه.

وقال الرئيس: "أخبرتهم بشيئين: الأول، لا سلاح نووي؛ والثاني، توقفوا عن قتل المتظاهرين".

تلقى ترامب إحاطات حول خيارات هجومية محتملة تم تطويرها بالتنسيق بين البيت الأبيض والبنتاغون. ومن بينها ما يسمى بـ"الخطة الكبيرة"، والتي تقضي بقيام الولايات المتحدة بضرب منشآت النظام والحرس الثوري الإسلامي في حملة قصف واسعة النطاق، كما قال المسؤولون.

وتشمل الخيارات الأكثر محدودية ضربات على أهداف رمزية للنظام، مما يفسح المجال لتصاعد الهجمات إذا لم توافق إيران، التي تنفي سعيها لامتلاك سلاح نووي، على صفقة تروق لترامب.

إن أي عملية تستهدف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، مثل تلك التي أمر بها ترامب هذا الشهر لاعتقال مادورو باستخدام فرق القوات الخاصة، ستكون أصعب بكثير في إيران، التي توخي الحذر الشديد بشأن حماية قيادتها وحيث تقع العاصمة في عمق اليابسة.

وقال مسؤولون إنه حتى لو تمت الإطاحة بخامنئي، فلا يمكن لأحد أن يجزم ما إذا كانت الحكومة التي ستليه ستكون أكثر ودية. ويقدر بعض المسؤولين أن عضواً بارزاً في الحرس الثوري من المرجح أن يتولى السيطرة، مما قد يحافظ على نهج النظام المتشدد—أو حتى يعمقه.

وفي كلمته أمام لجنة بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن السؤال يظل مفتوحاً حول ما سيحدث إذا تمت إزالة خامنئي وسقط النظام. وأضاف روبيو: "لا أعتقد أن أحداً يمكنه إعطاؤك إجابة بسيطة عما سيحدث لاحقاً في إيران".

وقال ولي نصر، الخبير في شؤون إيران والمسؤول الأمريكي السابق الذي يعمل الآن في جامعة جونز هوبكنز: "حتى لو هزمت النظام بسرعة كبيرة، فإن (اليوم التالي) هو الأهم".

ويستخدم مسؤولو الإدارة التهديد بشن هجوم للضغط على طهران للموافقة على محادثات بشأن تقييد برنامجها النووي، فضلاً عن وضع قيود على صواريخها الباليستية ومساعداتها للوكلاء الإقليميين.

ويشعر البيت الأبيض بالقلق من الانجرار إلى مفاوضات غير منتجة. وإذا أمر ترامب بشن هجوم بدلاً من ذلك، يقول المحللون إن أياً من الأهداف التي حددها لا يمكن تحقيقه من خلال جولة سريعة من الضربات الجوية أو الهجمات الصاروخية من النوع الذي يبدو أن البنتاغون يستعد له.

وقال جاستن لوجان، مدير دراسات الدفاع والسياسة الخارجية في معهد كاتو بواشنطن: "إنه يحب تطبيق العنف العسكري عندما يكون سريعاً، ورخيصاً، وحاسماً". وأضاف: "المشكلة هي أنك لا تستطيع القيام بالأشياء بسرعة وبتكلفة زهيدة وتحصل على نتائج حاسمة".