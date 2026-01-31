وذكر التلفزيون الرسمي أن الانفجار طال مبنى مؤلفا من ثمانية طوابق، ما أدى إلى "تدمير طابقين وإلحاق أضرار بعدد من المركبات والمتاجر" في محيط جادة معلّم في المدينة الجنوبية، مضيفا أن فرق الإنقاذ والإطفاء كانت في المكان لتقديم المساعدة.

ونفت وسائل إعلام إيرانية ما تم تداوله من تقارير حول اغتيال علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني.

وفي حادث آخر، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخر في انفجار نجم عن تسرب للغاز بمدينة الأهواز جنوب غرب البلاد.

وقال رئيس منظمة الإطفاء وخدمات السلامة في بلدية الأهواز، إن الانفجار وقع في مبنى سكني بحي "كيانشهر". وأضاف أن فرق الإطفاء والإسعاف هرعت إلى الموقع فور وقوع الحادث لبدء عمليات الإغاثة.

وأوضح المسؤول أن "عمليات رفع الأنقاض لا تزال مستمرة بحذر، وستتواصل حتى التأكد من العثور على جميع الأشخاص المحتمل وجودهم تحت الأنقاض".