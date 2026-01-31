وقالت قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الصيني في بيان، إنها "منذ بداية يناير، قامت بتنظيم قوات بحرية وجوية لتعزيز الدوريات واليقظة في المياه والمجال الجوي حول مياه هوانجيان داو الإقليمية".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن القيادة قولها، إنها "تصدت بحزم للتعديات والأعمال الاستفزازية من دول في المنطقة".

وأوضحت أن "الهدف من هذه الخطوة كان حماية سيادة الصين وأمنها بحزم، وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي".