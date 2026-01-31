وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، أنها وافقت على بيع محتمل لطائرات مروحية من نوع أباتشي لإسرائيل مقابل 3.8 مليار دولار.

كما وافقت الخارجية على بيع محتمل لمركبات تكتيكية خفيفة ومعدات ذات صلة لإسرائيل، وذلك وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وأضافت الوزارة، أن صفقة المركبات تصل قيمتها إلى 1.98 مليار دولار، والمتعاقد الرئيسي لها هو شركة إيه.إم جنرال.

وسيشمل البيع المحتمل لإسرائيل ناقلات جنود مدرعة ودعما لوجستيا متكاملا مقابل 740 مليون دولار.