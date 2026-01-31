ووفق بيان للقيادة الأميركية الوسطى على منصة إكس فقد "أعلنت إيران أن الحرس الثوري الإيراني سيجري تدريبات بحرية بالذخيرة الحية لمدة يومين في مضيق هرمز، من المقرر أن تبدأ يوم الأحد".

ولفت البيان إلى أن القوات الأميركية "تقر بحق إيران في العمل بمهنية في المجال الجوي والمياه الدولية. وأي سلوك غير آمن أو غير مهني بالقرب من القوات الأميركية أو الشركاء الإقليميين أو السفن التجارية يزيد من مخاطر الاصطدام والتصعيد وزعزعة الاستقرار".

وشددت القيادة أنها "لن تتسامح مع أي تصرفات غير آمنة من جانب الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك تحليق الطائرات فوق السفن العسكرية الأميركية المشاركة في عمليات جوية، أو التحليق على ارتفاعات منخفضة أو فوق المعدات العسكرية الأميركية بأسلحة نارية عندما تكون النوايا غير واضحة، أو اقتراب الزوارق السريعة بشكل خطير من السفن العسكرية الأميركية، أو توجيه الأسلحة نحو القوات الأميركية".

وأكدت أن "الجيش الأميركي يمتلك القوة الأكثر تدريبا وفتكا في العالم، وسيواصل العمل بأعلى مستويات الاحترافية والالتزام بالمعايير الدولية. وعلى الحرس الثوري الإيراني أن يحذو حذوه".

وأوضحت القيادة الوسطى الأميركية أنها ستضمن "سلامة الأفراد والسفن والطائرات الأميركية العاملة في الشرق الأوسط".

وحثت القيادة الوسطى الأميركية، "الحرس الثوري الإيراني على إجراء التدريبات البحرية المعلنة بطريقة آمنة ومهنية، وتجنب أي مخاطر غير ضرورية على حرية الملاحة البحرية الدولية".

وتابعت القيادة الوسطى: "يعد مضيق هرمز ممرا بحريا دوليا وممرا تجاريا حيويا يدعم الازدهار الاقتصادي الإقليمي. ويعبر هذا المضيق الضيق يوميا نحو 100 سفينة تجارية من مختلف أنحاء العالم".