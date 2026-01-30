وتتبع محققون ما لا يقل عن 31 معاملة مشفرة ⁠من محافظ افتراضية يسيطر عليها المشتبه به إلى عناوين يشتبه في ارتباطها ‌بكيان تستخدمه حركة حماس، ​التي أدى هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 إلى اندلاع حرب استمرت عامين في قطاع غزة.

ويصنف الاتحاد الأوروبي حركة حماس منظمة إرهابية.

وأحجمت الشرطة عن ​التعليق على ‍الدوافع المحتملة للمشتبه به وما إذا كان يعلم أن هذه المعاملات تتم لصالح حماس أم أنه كان مجرد وسيط، مشيرة إلى ‍حساسية التحقيق.

وقالت ⁠الشرطة إن قواتها ضبطت أصولا رقمية وأموالا نقدية ‍وحوالي تسعة آلاف سيجار ومجوهرات وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة خلال عمليات تفتيش صالون تصفيف الشعر ومنزل المشتبه به.

كما جمدت ‌الشرطة عدة حسابات مصرفية، ‍وبلغت القيمة ‍الإجمالية للأصول المجمدة وتلك التي صادرتها السلطات أكثر من 370 ألف يورو.

وقالت الشرطة إن التحقيق ‌بدأ في يونيو خلال تحقيق منفصل في قضية احتيال وغسل أموال. وحذرت السلطات في السنوات القليلة الماضية من أن الجماعات المسلحة تستخدم عملات مشفرة لنقل أموال عبر الحدود، مما يعقد جهود تتبع وتفكيك تمويل الإرهاب.