وأوضح ترامب، في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، أن طهران "هي الوحيدة التي تعرف آخر أجل" حدده لها للتوصل إلى اتفاق.

وأكد ترامب أن بلاده ترسل عددا كبيرا من السفن إلى إيران على أمل إبرام صفقة معها.

وقال إن "أسطولا أميركيا ضخما يتجه نحو إيران، وسنرى ما سنفعل إذا لم نبرم الصفقة". وأشار إلى أن الأسطول الأميركي المتجه إلى إيران أكبر من الأسطول الذي أُرسل إلى فنزويلا.

وفي وقت سابق، عبر الرئيس الأميركي عن أمله في ألا يضطر للقيام بعمل عسكري ضد إيران.

وأضاف ترامب للصحفيين في "مركز كينيدي" أنه يعتزم إجراء محادثات مع إيران وسط تصاعد التوتر بين الدولتين.

وتابع قائلا: "أجريت محادثات مع مسؤولين إيرانيين خلال الأيام القليلة الماضية وأخطط للمزيد".

واختتم ترامب تصريحاته قائلا: "يوجد عدد كبير من السفن الضخمة والقوية المتجهة إلى إيران حاليا، وسيكون من الأفضل ألا نضطر لاستخدامها".

والخميس، أفاد مسؤول أميركي بوصول مدمرة إضافية تابعة للبحرية الأميركية إلى الشرق الأوسط، في إطار تعزيزات عسكرية متواصلة تشهدها المنطقة وسط تصاعد التوتر مع إيران.

وصرح المسؤول لوكالة "رويترز"، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن المدمرة "ديلبرت دي. بلاك" دخلت منطقة الشرق الأوسط خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، ليرتفع بذلك عدد المدمرات الأميركية المنتشرة في المنطقة إلى 6، إضافة إلى حاملة طائرات و3 سفن قتالية أخرى.

كما ذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، الجمعة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، أن مدمرة عسكرية أميركية رست في ميناء إيلات.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني، الخميس، أن بلاده سترد فورا في حال مهاجمتها، مذكرا بأن قواعد أميركية عديدة في المنطقة هي في مرمى الصواريخ الإيرانية.