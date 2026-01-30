وذكرت صحيفة "التليغراف" أن الطائرة "دبليو سي–135 آر كونستانت فينيكس" التابعة للقوات الجوية الأميركية، والمخصصة لرصد الجسيمات المشعة في الغلاف الجوي، وصلت إلى قاعدة "راف ميلدنهول" الجوية، وهي قاعدة أميركية في مقاطعة سوفولك.

وتشغل طائرة "شمامة النووي" السرب الخامس والأربعين للاستطلاع، وتشير التقارير إلى أنها حلقت من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط قبل أيام من قيام ترامب بقصف المنشآت النووية الإيرانية العام الماضي.

وكانت الطائرة قد حطت في بريطانيا في يناير 2022، أي قبل أسابيع من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولا تزال أسباب زيارتها الأخيرة إلى المملكة المتحدة غير واضحة، لكن مصادر دفاعية شددت على أن وجود الطائرة لا يعني بالضرورة قرب عمل عسكري وشيك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرة كلفت من قبل الأمم المتحدة بمراقبة مستويات الإشعاع، ونفذت مهمات لأخذ عينات جوية فوق المحيط الهندي وخليج البنغال والشرق الأقصى والبحر المتوسط والمناطق القطبية، وكذلك قبالة سواحل أميركا الجنوبية وأفريقيا.

وقال مصدر لصحيفة "تلغراف": "إنها تطير في أنحاء العالم كلها. هي لا تحلق بحثا عن سلاح، بل تضمن عدم إجراء تجارب نووية أرضية، وهو ما يشكل خرقا لاتفاقيات حظر التجارب".

والخميس، أفاد مسؤول أميركي بوصول مدمرة إضافية تابعة للبحرية الأميركية إلى الشرق الأوسط، في إطار تعزيزات عسكرية متواصلة تشهدها المنطقة وسط تصاعد التوتر مع إيران.

وصرح المسؤول لوكالة "رويترز"، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن المدمرة "ديلبرت دي. بلاك" دخلت منطقة الشرق الأوسط خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، ليرتفع بذلك عدد المدمرات الأميركية المنتشرة في المنطقة إلى 6، إضافة إلى حاملة طائرات و3 سفن قتالية أخرى.

كما ذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، ‌الجمعة، نقلا عن ​الجيش الإسرائيلي أن مدمرة عسكرية أميركية رست في ميناء إيلات.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني، الخميس، أن بلاده سترد فورا في حال مهاجمتها، مذكرا بأن قواعد أميركية عديدة في المنطقة هي في مرمى الصواريخ الإيرانية.