وأضافت الرئاسة، في بيان ​نشر ‍على منصة "إكس": "شدد الرئيس أردوغان على أن ‍تركيا ⁠مستعدة لتولي دور ‍الوسيط بين إيران والولايات المتحدة لتخفيف التوتر وحل ‌القضايا".

وأشارت ‍إلى ‍أن أردوغان سيستقبل أيضا وزير الخارجية ‌الإيراني الذي يزور تركيا لإجراء محادثات مع نظيره التركي.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل في وقت سابق الجمعة إلى إسطنبول، حيث حظي باستقبال رسمي من قبل المسؤولين الأتراك.

وكشفت تقارير إعلامية، الخميس، أن الرئيس التركي اقترح عقد اجتماع ثلاثي يشارك فيه كل من نظيره الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان، في محاولة للتوسط وخفض التصعيد بين الطرفين.

وأبرزت صحيفة "حرييت" التركية، نقلا عن مصادر، أن "ترامب تجاوب بشكل إيجابي مع مقترح أردوغان".