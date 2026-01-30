ويستند القرار إلى اتهام كوبا بدعم روسيا والصين وإيران وجماعات مصنّفة على لوائح الإرهاب مثل حماس وحزب الله اللبناني، وإيواء قدرات استخباراتية وعسكرية معادية، إلى جانب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وقمع الحريات ودعم أنشطة تهدد استقرار المنطقة.

ويخوّل الأمر التنفيذي فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أي دولة تزوّد كوبا بالنفط بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تكليف وزارتي التجارة والخارجية بتحديد الدول المعنية وتنفيذ النظام الجمركي.

كما يمنح القرار الرئيس صلاحية تعديل الإجراءات أو تشديدها أو تخفيفها بحسب سلوك كوبا أو ردود فعل الدول الأخرى، مع إلزام الإدارة بمراقبة التطورات ورفع تقارير دورية إلى الكونغرس.

وكان ترامب قد قال الثلاثاء، خلال زيارة لولاية إيوا، إن "كوبا الاشتراكية على حافة الانهيار".

يشار إلى أن العلاقات بين هافانا وواشنطن تشهد توترات منذ عقود، وتواجه كوبا حاليا أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثورة فيدل كاسترو 1959، كما أنها تعاني من نقص الوقود.