وأضاف ترامب للصحفيين في ‍"مركز كينيدي"، أنه ⁠يعتزم إجراء محادثات مع ‌إيران وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وتابع قائلا: "أجريت محادثات مع مسؤولين إيرانيين خلال الأيام القليلة الماضية وأخطط للمزيد".

وشدد على أنه "قلت للإيرانيين أمرين، لا للأسلحة النووية، وتوقفوا عن قتل المتظاهرين، وعليهم فعل شيء".

واختتم ترامب تصريحاته قائلا: "يوجد عدد كبير ‍من السفن الضخمة ‌والقوية المتجهة ‍إلى إيران حاليا، ‌وسيكون من الأفضل ألا نضطر لاستخدامها".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، إن عدة دول في المنطقة تحاول دفع الولايات المتحدة وإيران نحو محادثات لتفادي احتمال اندلاع نزاع عسكري، لكن هذه الجهود لم تحقق حتى الآن تقدما ملموسا.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين قالوا إن الرئيس ترامب "تلقى إحاطات بشأن خيارات هجوم محتملة ضد إيران تم إعدادها بالتنسيق بين البيت الأبيض والبنتاغون".

ومن بيان هذه الخيارات وفق الصحيفة ما يُعرف بـ"الخطة الكبيرة" والتي قد تتضمن ضرب منشآت للنظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الصحيفة أن "هناك خيارات أقل انخراطا تشمل ضرب أهداف رمزية للنظام الإيراني مع ترك هامش لتصعيد القصف إذا لم توافق طهران على إنهاء أنشطتها النووية".

ومن الخيارات أيضا بحسب "وول ستريت جورنال"، شنّ هجمات سيبرانية على بنوك إيرانية أو تشديد العقوبات.

وأفاد مسؤول أميركي، الخميس، بوصول مدمرة إضافية تابعة للبحرية الأميركية إلى الشرق الأوسط، في إطار تعزيزات عسكرية متواصلة تشهدها المنطقة وسط تصاعد التوتر مع إيران.

وصرّح المسؤول لوكالة "رويترز" طالبا عدم الكشف عن هويته، أن المدمرة "ديلبرت دي. بلاك" دخلت منطقة الشرق الأوسط خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، ليرتفع بذلك عدد المدمرات الأميركية المنتشرة في المنطقة إلى 6، إضافة إلى حاملة طائرات وثلاث سفن قتالية أخرى.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني الخميس أن بلاده ستردّ فورا في حال مهاجمتها، مذكّرا بأن قواعد أميركية عديدة في المنطقة هي في مرمى الصواريخ الإيرانية.

وتوعّد العميد محمد أكرمي نيا بـ"ردّ حاسم وفوري"، مشيرا إلى "مكامن هشاشة كبيرة" في ما يتعلّق بناقلات الطائرات الأميركية، بعد بضعة أيام من نشر أسطول بحري أميركي قبالة سواحل إيران.

وفي سياق متصل، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن هناك ترجيحات في إسرائيل بأن إيران سترد بقوة وبشكل حاسم موجه ضد إسرائيل في حال توجيه ضربة أميركية ضدها.