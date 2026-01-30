وأدّت الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا إلى اضطراب إمدادات الكهرباء والتدفئة والمياه لملايين الأشخاص في ظل درجات حرارة متدنية جدا، ما يدفع البلد المنهك بالحرب نحو أزمة إنسانية.

وقال ترامب خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض: "بسبب البرد، البرد الشديد... طلبتُ شخصيا من الرئيس بوتين ألا يقصف كييف والمدن والبلدات لمدة أسبوع".

وأضاف "إنه أمر استثنائي. ليس مجرد برد، بل برد استثنائي. برد قياسي. هناك أيضا يواجهون الأمر نفسه، إنها كتلة ضخمة من الطقس السيء"، مشبها ذلك بموجة البرد الحالية في واشنطن.

وتابع ترامب: "لم يشهدوا بردا كهذا من قبل. وطلبتُ شخصيا من الرئيس بوتين عدم قصف كييف والمدن الأخرى لمدة أسبوع. وقد وافق على ذلك، ويجب أن أقول لكم، كان ذلك لطيفا جدا".

ولم يصدر أي رد فوري من الكرملين، لكن ترامب الذي انتهت قمته مع بوتين في ألاسكا في أغسطس الماضي من دون تحقيق اختراق، قال إنه يثق بأن الرئيس الروسي سيلتزم بما اتُفق عليه.

وأوضح ترامب أنه "يجب أن أقول لكم إن الناس قالوا سيذهب الاتصال سدى. لن تحصلوا على ذلك. وقد فعلها. نحن سعداء جدا لأنهم فعلوا ذلك".

وبعيد ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يعوّل على الولايات المتحدة لوقف الضربات الروسية لمدة أسبوع.

وصرّح زيلينسكي في رسالته اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "نشكر الولايات المتحدة على جهودها الرامية إلى وقف الهجمات على قطاع الطاقة في الوقت الراهن، ونأمل أن تتمكن من تحقيق ذلك".

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية الأوكرانية الرسمية الخميس انخفاضا حادا في درجات الحرارة إلى ما يصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر في الأيام المقبلة، في وقت تسارع فيه السلطات لإعادة الخدمات.