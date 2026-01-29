ومن المتوقع أيضا أن ​يتوصل ‍الوزراء إلى اتفاق سياسي لإدراج الحرس الثوري ‍الإيراني ⁠على قائمة ‍الاتحاد للتنظيمات الإرهابية، مما يضعه في الخانة ‌ذاتها ‍مع ‍تنظيم داعش والقاعدة ويمثل تحولا ‌رمزيا في نهج أوروبا تجاه القيادة الإيرانية.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، على استعداد بلاده لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وذلك لدى وصوله للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقال بارو، الخميس: "إن القمع الذي لا يمكن تحمله، والذي استهدف الانتفاضة السلمية للشعب الإيراني، لا يمكن أن يمر دون رد".

وكان بارو قد أعلن مساء الأربعاء أن فرنسا مستعدة لدعم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، مما يمهد الطريق لتحقيق الإجماع المطلوب بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

ووثّقت منظمات حقوقية مقتل الآلاف، معظمهم من المتظاهرين، على يد قوات الأمن الإيرانية، في الاحتجاجات التي اندلعت في أواخر ديسمبر على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وسرعان ما تحولت الى حراك يرفع شعارات مناهضة للسلطات.

من جهتها، أقرت السلطات الإيرانية رسميا بمقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، مشيرة الى أن غالبيتهم كانوا من عناصر قوات الأمن أو المدنيين، إضافة إلى "مثيري شغب" تتهمهم بتلقي الدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل.