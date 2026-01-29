وقال المصدران العاملان في إثيوبيا لوكالة فرانس برس طالبين عدم كشف هويتهما إن معارك دارت في تسملت بغرب تيغراي، وهي منطقة تطالب بها أيضا قوات من إقليم أمهرة المجاور.

وذكرا أن الخطوط الجوية الإثيوبية، الوحيدة التي تسيّر طائرات إلى تيغراي، علقت الرحلات إلى الإقليم.

ووقعت اشتباكات مباشرة بين الجيش الاتحادي وقوات تيغراي في نوفمبر 2025 في منطقة عفار المجاورة.

وتزيد هذه التوترات من خطر استئناف المعارك بعد حرب دامية بين الجيش وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي بين نوفمبر 2020 ونوفمبر 2022.

وقتل في هذه الحرب 600 ألف شخص على لأقل، وفقا للاتحاد الإفريقي، وهي تقديرات يعتبرها الخبراء أدنى من الواقع.