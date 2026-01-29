ويقود نتنياهو حكومة أقلية منذ العام الماضي، وقد أعرب الثلاثاء، قبل التصويت، عن قلقه بشأن ضمان دعم نواب أحزاب الحريديم الذين استقالوا من الحكومة في يوليو.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عندما سئل عن خطر عدم تمرير الميزانية: "آخر شيء نحتاجه الآن هو الانتخابات"، مضيفا أنها ستنظم "في وقت لاحق من هذا العام، لكن من الخطأ إجراؤها الآن".

وعدم إقرار الميزانية بحلول 31 مارس سيؤدي تلقائيا إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية في نوفمبر.

ووافق الكنيست، المؤلف من 120 عضوا، على مشروع قانون الميزانية بالقراءة الأولى بغالبية 62 صوتا مقابل 55.

وشهدت الأيام الأخيرة مناورات سياسية مكثفة، لكن حزب شاس اليهودي المتشدد صوت لصالح مشروع القانون، وكذلك فعل بعض النواب الحريديم الأشكيناز، ما منح نتنياهو فرصة أخيرة.

وهددت الأحزاب الدينية التي انسحبت من الحكومة لكنها ترفض حتى الآن إسقاطها، بعدم دعم مشروع قانون الميزانية إذا لم يف نتنياهو بتعهده تمرير قانون يعفي الطلاب اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية.

ومنذ قيام إسرائيل عام 1948، يمنح الرجال الذين يتفرغون لدراسة النصوص اليهودية إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية.

لكن هذا الاعفاء بات موضع تدقيق مع حشد عشرات الآلاف من المجندين والاحتياطين على جبهات متعددة، رغم الهدنة الهشة التي أنهت الحرب في غزة.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعدي القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون، وفي غضون ذلك سيتعين على نتنياهو إيجاد حل وسط لضمان أصوات الحريديم.