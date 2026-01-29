وتأتي هذه المحادثات بعد توتر دام ‌أشهر بين الدنمارك والولايات المتحدة، وهما دولتان مؤسستان ‌في حلف شمال الأطلسي.

وذكرت الخارجية الدنماركية في تعليق مكتوب لرويترز أن مسؤولين بارزين من الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة عقدوا اجتماعا "لبحث ‍كيفية معالجة المخاوف الأميركية المتعلقة بالأمن في منطقة القطب الشمالي مع احترام الخطوط الحمراء للمملكة".

وقال وزير الخارجية الأميركي ⁠ماركو روبيو في وقت سابق من الأربعاء إن واشنطن وضعت آلية بشأن غرينلاند، وأن اجتماعات فنية ستعقد مع مسؤولين من ‌غرينلاند والدنمارك حول هذه القضية.

وتهدد ‍مطالبات ترامب المتكررة بفرض السيطرة على غرينلاند، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن ‌القومي في مواجهة روسيا والصين، بزعزعة العلاقات عبر المحيط الأطلسي، حتى مع تراجع الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي عن تهديداته بفرض رسوم جمركية واستبعاده الاستيلاء على الجزيرة بالقوة.