وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت ‌غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 5511.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغه 5591.61 دولار في وقت سابق.

وقال توني ⁠سيكامور محلل السوق لدى "آي.جي": "تغذي المكاسب عمليات الشراء المستمرة من البنوك المركزية، والزخم المستمر من الصناديق التي تتبع ‌الاتجاهات، والطلب القوي ​على أصول الملاذ الآمن مع بيع الأصول عالية المخاطر".

وأضاف "على الرغم من أن طبيعة الارتفاع تشير إلى أن التراجع ليس بعيدا، فمن المتوقع أن تظل الأساسيات داعمة طوال عام 2026، مما يجعل أي انخفاضات فرصا جذابة للشراء".

وكان سعر الذهب قد تجاوز مستوى 5247 دولارا للأونصة في تعاملات الأربعاء المبكرة، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق، ومواصلا موجة صعود تاريخية مدفوعة بزيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وارتفع الذهب بأكثر من 21 بالمئة منذ بداية 2026، وهو ما يضاف إلى مكاسب حققها العام الماضي بأكثرمن 64 بالمئة بسبب عوامل منها استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، ومشتريات البنوك المركزية القوية.

ويتوقع دويتشه بنك وسوسيتيه جنرال أن تصل أسعار الذهب إلى 6000 دولار للأونصة في 2026، مما يسلط الضوء على وجود آفاق لتحقيق المزيد من المكاسب.

وقال دويتشه بنك "وفقا لسيناريوهات بديلة، ربما يكون سعر الأوقية عند 6900 دولار في الواقع أكثر انسجاما مع الأداء القوي للغاية على مدى العامين الماضيين".

كما قال مورغان ستانلي الاثنين، إن الذهب ربما يواصل الصعود، مشيرا إلى احتمال وصوله إلى 5700 دولار للأونصة.