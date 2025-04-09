وشدد السفير الإيراني في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، على أن "إيران سترد على أي عدوان ضدها بعقاب كبير".

وأضاف مجتبى: "لم نقفل أبواب الدبلوماسية. من الضروري مجيء أي مفاوضات بشكل عادل وفي إطار الاحترام المتبادل".

وتابع قائلا: "الوسطاء يواصلون العمل على تهدئة التوترات الإقليمية، ولإيران شروطها في أي مفاوضات مقبلة".

وأوضح أن شروط المفاوضات من الجانب الإيراني "محصورة بالملف النووي"، مضيفا أنه "يمكن لإيران التنازل من خلال خفض نسبة تخصيب اليورانيوم".

وكانت وسائل إعلام رسمية ‌إيرانية قد ذكرت أن وزير الخارجية عباس عراقجي نفى، الأربعاء، الاتصال مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف خلال الأيام القليلة ‌الماضية أو طلب إجراء مفاوضات.

وكان الرئيس الأميركي ⁠دونالد ترامب قد قال، الثلاثاء، إن أسطولا حربيا ‌آخر يتجه نحو إيران، وإنه يأمل أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.

ونشرت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إضافية عقب الاحتجاجات الشعبية التي عمّت إيران ‍وصاحبتها حملة قمع هي الأعنف منذ ثورة عام 1979.

وصرّح عراقجي لوسائل إعلام رسمية قائلا: "لم ‍يكن ⁠هناك أي اتصال بيني وبين ويتكوف في الأيام القليلة الماضية، ولم نتلق أي طلب للتفاوض"، مضيفا أن وسطاء مختلفين "يجرون مشاورات" ‌ويتواصلون مع طهران.

وأكد عراقجي على أن: "موقفنا ‍واضح، فالمفاوضات لا تبنى على التهديدات، ولا يمكن أن تجرى المحادثات ‌إلا بعد زوال التهديدات والمطالب المبالغ فيها".