وأوضح روبيو، خلال جلسة ‍استماع ⁠في لجنة ‍العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن "الاحتجاجات في إيران ربما تراجعت، لكنها قد تتجدد مستقبلا" مضيفا أن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى في الاحتجاجات يقدر بالآلاف.

وأكد أن "إيران أضعف من أي وقت مضى"، مشيرا إلى أن فنزويلا كانت الوكيل الأول لإيران وروسيا في الأميركيتين.

وبخصوص العملية الأميركية في فنزويلا، التي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، أوضح روبيو أن بلاده "هي الدولة الوحيدة في العالم التي كانت قادرة على تنفيذ عملية ضد مادورو".

وأضاف أن "أميركا أفضل حالا في غياب نظام مادورو، وحال فنزويلا أفضل أيضا"، مبرزا أن الولايات المتحدة أقامت قناة تواصل "محترمة للغاية ومثمرة" مع القادة الحاليين في فنزويلا.

وزاد: "نعتقد أننا سنتمكن قريبا جدا من إرساء وجود دبلوماسي أميركي على الأراضي الفنزويلية"، مذكرا بأن الولايات المتحدة قامت بمحاولات عديدة لدفع مادورو إلى مغادرة فنزويلا طوعا، "لكنه ليس شخصا يمكن عقد صفقة معه"، بحسب تعبيره.

وعدد الوزير الأميركي أهداف واشنطن في فنزويلا، وهي "تحقيق الاستقرار والتعافي والانتقال إلى وضع تسوده الحرية والديمقراطية وصوت للمعارضة".

وشدد على أن كبح النفوذ الإيراني والروسي والصيني في أميركا اللاتينية ما كان ليتحقق لولا العملية الأميركية التي أسفرت عن اعتقال مادورو ونقله إلى نيويورك لمحاكمته بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وبخصوص مسألة غرينلاند، التي يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بامتلاكها رغم معارضة الدنمارك وحلفائه الأوروبيين، أكد روبيو أنه واثق من التوصل إلى حل مرض للجميع بشأن الجزيرة القطبية، مشددا على أن مصلحة ترامب في غرينلاند مرتبطة بالأمن القومي.

وبخصوص الحرب في أوكرانيا، أشار روبيو إلى أن "الضمانات الأمنية لأوكرانيا تشمل نشر قوات أوروبية وأميركية، لكن القوات الأميركية هي الأكثر كفاءة، ولا يمكن تقديم ضمانات دونها".