وقال ميرتس خلال مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء الروماني إيلي بولوغان إن "نظاما لا يستطيع البقاء في السلطة إلا من خلال العنف الصرف والإرهاب ضد شعبه، أيامه باتت معدودة".

وأضاف: "قد تكون المسألة مسألة أسابيع، لكن هذا النظام لا يملك شرعية للحكم".

وقبل أيام، بعدما بلغت الاحتجاجات ذروتها في مختلف محافظات إيران، كرر ميرتس خلال زيارته إلى الهند نفس التصريحات وقال: "أفترض أننا نشهد الآن الأيام والأسابيع الأخيرة لهذا النظام... عندما لا يستطيع النظام الحفاظ على السلطة إلا من خلال العنف فهو عمليا في نهايته، الشعب الآن ينتفض ضد النظام".

والأربعاء، صعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران معلنا أن أصطولا عسكريا تتجه بسرعة نحو المنطقة، وسط مخاوفه من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية جديدة.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" الأربعاء، إن "أسطولا ضخما يتحرك الآن باتجاه إيران وبسرعة كبيرة"، مضيفا أن هذا الأسطول "أكبر من ذلك الذي أُرسل سابقا إلى فنزويلا"، في إشارة إلى حجم القوة العسكرية التي تحشدها الولايات المتحدة في المرحلة الحالية.

ورغم النبرة التصعيدية، حرص ترامب على إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، معربا عن أمله في أن "تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات"، فيما اعتبره مراقبون محاولة للجمع بين سياسة الضغط الأقصى والتهديد العسكري من جهة، والدفع نحو تسوية سياسية من جهة أخرى.

كما حذر ترامب من أن أي هجوم أميركي قادم على إيران سيكون "أسوأ بكثير"، مبرزا: "كما قلت لإيران من قبل، أبرموا اتفاقًا! لم يفعلوا، وكانت هناك 'عملية مطرقة منتصف الليل'، التي أدت إلى دمار هائل لإيران. الهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير! لا تسمحوا بتكرار ذلك. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".