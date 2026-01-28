ونقلت وسائل إعلام روسية عن أوشاكوف قوله إن "الرئيس بوتين قال إن زيلينسكي يمكنه القدوم إلى موسكو إذا كان مستعدا للحوار".

وأضاف: "روسيا لم تستبعد أبدا إجراء اتصالات بين الزعيمين، لكنها تؤكد أن أي لقاء يجب أن يكون مُعدا له بعناية".

وأوضح مساعد بوتين: "موسكو ستضمن أمن زيلينسكي إذا كان مستعدا للسفر إلى روسيا لإجراء محادثات".

وأكد من جديد أن "أي اتصالات محتملة بين بوتين وزيلينسكي يجب أن تركز على تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية".

وكان وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا قال، الثلاثاء، إن زيلينسكي مستعد للقاء الرئيس الروسي ومناشقة القضايا العالقة لحلها.

وكان زيلينسكي، قد قال الأحد، ‌إن الوثيقة الأميركية بشأن الضمانات الأمنية لبلاده جاهزة بالكامل، وإن كييف تنتظر موعد ومكان توقيعها، مشيرا إلى إحراز تقدم خلال المحادثات الأخيرة مع روسيا في أبوظبي.