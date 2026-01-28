ولم يتضح على الفور ما إذا كان ضباط الهجرة يقيمون في الفندق بالفعل، وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا مكلولين، إن هذه المعلومات لن يتم الكشف عنها.

تأتي هذه الاحتجاجات في الوقت الذي تقوم فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ عملية ضد الهجرة واسعة النطاق أثارت معارضة واسعة النطاق وأدت إلى وفاة شخصين في مدينة مينيابوليس هذا الشهر.

وقد واجهت سلاسل الفنادق، مثل "هيلتون"، صعوبات أحيانا في التعامل مع هذا الصراع خلال حملة القمع ضد المهاجرين والاحتجاجات المصاحبة لها.

واحتشد المتظاهرون في الردهة الصغيرة لفندق "هيلتون غاردن إن" وسط مانهاتن، الثلاثاء، مرتدين قمصانا كتب عليها "هيلتون تؤوي إدارة عناصر وكالة الهجرة والجمارك "، مطالبين الفندق بمنع ضباط الهجرة الفيدراليين من الإقامة هناك.