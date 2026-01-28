وفي مقابلة مع صحيفة "يوروبيان برافدا"، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني أن "روسيا تشكّل عقبة أمام عملية السلام".

وأضاف سيبيغا أن أوكرانيا "تعوّل على توقيع خطة سلام من عشرين بندا، شريطة التوصل إلى اتفاق بشأنها، نظرا لأن أكثر القضايا حساسية، وهما قضية الأراضي ومحطة زابوروجيا النووية، لا تزال عالقة".

ميدانيا، قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، الأربعاء، إن حصيلة قتلى الهجوم الروسي على قطار في منطقة خاركيف ارتفعت إلى خمسة.

وفي المقابل، أكدت وكالة "تاس" الروسية سقوط جريح جرّاء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف مبنى سكنيا في منطقة بريانسك.

وكان زيلينسكي، قد قال الأحد، ‌إن الوثيقة الأميركية بشأن الضمانات الأمنية لبلاده جاهزة بالكامل، وإن كييف تنتظر موعد ومكان توقيعها، مشيرا إلى إحراز تقدم خلال المحادثات الأخيرة مع روسيا في أبوظبي.

وأوضح زيلينسكي في ‌مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "بالنسبة لنا، الضمانات الأمنية ⁠هي أولا وقبل كل شيء ضمانات أمنية من الولايات المتحدة. الوثيقة جاهزة بنسبة 100 بالمئة، ‌ونحن في انتظار شركائنا لتأكيد موعد ومكان توقيعها".

وأردف قائلا: "ستُرسل الوثيقة بعد ذلك إلى الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوكراني من أجل التصديق عليها".

وعقد مفاوضون أوكرانيون وروس يومي الجمعة والسبت اجتماعا بمشاركة وسطاء أميركيين في أبوظبي لمناقشة خطة واشنطن لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات.

وذكر مسؤول أميركي للصحفيين عقب انتهاء المحادثات أن موسكو وكييف أبدتا الاستعداد ⁠لمواصلة الحوار مع توقعات بإجراء المزيد من المحادثات في أبوظبي.