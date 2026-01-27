وتراجع سعر صرف الريال الإيراني إلى 1.5 مليون ريال مقابل الدولار الواحد، مسجلا أدنى مستوى له على الإطلاق، وذلك عقب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد على خلفية الأزمات الاقتصادية.

وعرضت محلات الصرافة هذا السعر في وقت لا تزال إيران تعاني فيه من تبعات العقوبات الدولية، خاصة تلك المرتبطة ببرنامجها النووي، وسوء الإدارة من قبل المسؤولين الحكوميين.

وبدأت الاحتجاجات في إيران يوم 28 ديسمبر، جراء انهيار العملة الإيرانية، الريال، وسرعان ما انتشرت في مختلف أنحاء البلاد.

وقال نشطاء إن قمع الاحتجاجات أسفر عن مقتل 6126 شخصا على الأقل.