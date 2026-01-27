وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن السلطات في أذربيجان، اعتقلت 3 أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في باكو، بناء على تعليمات من تنظيم "داعش - ولاية خراسان".

وكانت أذربيجان قد أعلنت أن قوات الأمن ألقت القبض على ‌3 أشخاص بتهمة التخطيط لشن ​هجوم على سفارة أجنبية في العاصمة باكو بناء على توجيهات من (تنظيم داعش- خراسان)، وهو الفرع الأفغاني لتنظيم داعش.

وقال جهاز أمن الدولة في ‌بيان إن الأشخاص الثلاثة، الذين ذكر أسماءهم، تآمروا مع عناصر من تنظيم ⁠داعش- خراسان وحصلوا على أسلحة وخططوا لمهاجمة سفارة أجنبية قبل أن ‌تلقي قوات الأمن القبض ​عليهم.

ولم يذكر البيان اسم السفارة الأجنبية. وأحد الأشخاص من مواليد عام 2000 بينما الآخران من مواليد عام 2005.

وقالت السلطات الأذربيجانية في بيان إنه جرى اعتقال المشتبه بهم بتهمة "التحضير لعمل إرهابي" بدافع العداء الديني. وقالت إن التحقيقات ‌لا تزال جارية.

وأعلن تنظيم داعش في خراسان مسؤوليته عن هجوم وقع في قاعة (كروكوس سيتي هول) في ​موسكو عام ‍2024 وأسفر عن مقتل 145 شخصا على الأقل.

وجرى إحباط العديد من المخططات المرتبطة بتنظيم داعش في آسيا الوسطى، وفي المناطق ذات الأغلبية ‍المسلمة في روسيا ⁠حيث يتم تصنيف التنظيم على قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة.

وفي أكتوبر الماضي، قضت محكمة أذربيجانية على شخص ينتمي إلى تنظيم داعش - ولاية خراسان بالسجن لمدة 13 عاما بتهمة الإرهاب بعد إدانته بالتخطيط لهجوم على كنيس يهودي في باكو بقنبلة مولوتوف في ⁠ديسمبر.