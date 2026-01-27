وقال فاليري غيراسيموف رئيس أركان الجيش الروسي النائب الأول لوزير الدفاع، في تصريحات نقلتها الوزارة: "أصبح أكثر من 500 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية تحت سيطرتنا".

وأوضح غيراسيموف أن "الجيش الروسي سيطر على 17 بلدة ومنطقة جديدة في جبهات القتال في أوكرانيا، منذ بداية عام 2026 حتى الآن".

وأدلى المسؤول العسكري بتصريحاته بينما كان يتفقد سير "تنفيذ المهام القتالية من قبل تشكيلات ووحدات تجمع قوات الغرب، في منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة"، وهو الاسم الذي تطلقه روسيا على حرب أوكرانيا.

والإثنين أدى أحدث هجوم روسي بالطائرات المسيّرة والصواريخ على خاركيف، ‌ثاني أكبر مدن أوكرانيا، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 80 بالمئة من المدينة والمنطقة المحيطة بها، إضافة إلى قصف مبان سكنية ومدرسة وروضة أطفال.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليه ‌سينيهوبوف في مقطع فيديو عبر تطبيق "تلغرام" إن شخصين أصيبا، مشيرا إلى أن استمرار خطر التعرض للمزيد من الغارات الجوية يعقد جهود الإصلاح.

ونشرت قنوات غير رسمية على "تلغرام" صورا تظهر غرق المدينة في الظلام، علما أن خاركيف هدف متكرر للضربات الروسية وتقع على بعد 30 كيلومترا عن الحدود مع روسيا.

وتعرضت كييف لـ3 هجمات جوية كبيرة منذ بداية العام الجديد، مما أدى إلى ⁠انقطاع الكهرباء والتدفئة عن مئات المباني.

ويأتي التصعيد العسكري وسط تعثر محاولات عدة لوقف الحرب، تقودها الولايات المتحدة.