وأثار وصول طائرة عسكرية أميركية من دون إعلان مسبق إلى عاصمة مقاطعة تييرا ديل فويغو، شكوكا بأن الرئيس خافيير ميلي، حليف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقرب، يسعى لإنشاء قاعدة بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة في المنطقة.

وأكدت السفارة الأميركية في بوينس آيرس أن الطائرة كانت تقل وفدا من لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأميركي، من دون أن تفصح عن أسمائهم.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، انتقل أعضاء الكونغرس إلى المدينة الواقعة في منطقة باتاغونيا على متن طائرة "بوينغ سي 40 كليبر"، تابعة لسلاح الجو الأميركي.

وقالت السفارة إنهم التقوا مسؤولين حكوميين وهيئات خاصة، لمناقشة "التدهور البيئي وتصاريح إدارة المناجم والنفايات"، إضافة إلى "معالجة المعادن الحيوية والصحة العامة".

وصرح إميليانو فوساتو السكرتير القانوني لمقاطعة تييرا ديل فويغو التي تهيمن عليها المعارضة اليسارية، لإذاعة "راديو 10" أن الزيارة أثارت "غموضا" كبيرا، ولم يكن هناك أي تواصل مسبق أو لاحق مع السلطات المحلية.

وأضاف: "الموقع الجغرافي لميناء أوشوايا بالغ الأهمية، فهو بوابة القارة القطبية الجنوبية وممر مائي تجاري وسياحي، لذا قد تكون هناك دوافع أخرى وراء الزيارة".

وطالبت السناتور كريستينا لوبيز، وهي أيضا من معارضي ميلي، الحكومة بتوضيحات بشأن وصول الوفد، مؤكدة أن "تييرا ديل فويغو ليست قاعدة عسكرية أجنبية".

ميلي الذي يتولى السلطة منذ ديسمبر 2023، استقبل قائدين للقيادة الجنوبية الأميركية في أوشوايا، هما لورا ريتشاردسون عام 2024، وألفين هولسي العام الماضي.

وزار كلاهما مشروع القاعدة البحرية الذي تعمل الأرجنتين على تشييده منذ عام 2022، كما زارت ريتشاردسون الأرجنتين خلال ولاية الرئيس السابق اليساري ألبرتو فرنانديز.

وتنفي حكومة ميلي أي علاقة لواشنطن بفكرة القاعدة.