وقال أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، عبر تطبيق تيليغرام، إن شخصين أُصيبا، مضيفا: "تعرض نظام الطاقة لدينا لهجوم ووقعت أضرار جسيمة".

وأضاف: "نحو 80 بالمئة من مدينة خاركيف ومنطقة خاركيف من دون كهرباء".

وأشار إلى أن استمرار خطر التعرض للمزيد من الغارات الجوية يعقد جهود الإصلاح.

وقال إيهور تيريخوف، رئيس بلدية خاركيف، إن "موقعا للطاقة" استهدف، مع انخفاض درجات الحرارة ليلا إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر.

ونشرت قنوات غير رسمية على تيليغرام صورا تظهر غرق المدينة في الظلام. والمدينة هدف متكرر للضربات الروسية، وتقع على بعد 30 كيلومترا عن الحدود مع روسيا.

وفي مدينة كريفي ريه الصناعية، قال أوليكساندر فيلكول، رئيس الإدارة العسكرية المحلية، إن طائرات روسية مسيرة هاجمت مبنى سكنيا متعدد الطوابق، والمدينة هي مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وتقع جنوب شرقي خاركيف.

وأضاف فيلكول، على تطبيق تيليغرام، أن الهجوم أدى إلى نشوب حريق، لكن تم إجلاء السكان بأمان.