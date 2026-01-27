وأوضح المسؤول للصحفيين، ردا على سؤال عن ‌الشروط التي يتعين على إيران الوفاء بها لإجراء محادثات: "أعتقد أنهم ⁠يعرفون الشروط.. إنهم على علم بالشروط".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس، إن ‌الولايات المتحدة لديها "أسطول حربي" يتجه نحو إيران، لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، مجددا تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.

وقال مسؤولان أميركيان لرويترز، الاثنين، إن حاملة طائرات أميركية وسفن حربية داعمة وصلت إلى الشرق الأوسط، وهو ما يعزز قدرات ترامب على الدفاع عن القوات الأميركية، أو ربما شن عمل عسكري ضد إيران.

وقال مسؤول إيراني كبير، الجمعة، إن بلاده ستتعامل مع أي هجوم "على ⁠أنه حرب شاملة علينا".