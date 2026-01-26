وبحسب مسودة وثيقة شراكة أمنية ودفاعية اطلعت عليها رويترز، فإن الطرفين يعتزمان التشاور بشأن مبادراتهما الدفاعية وتبادل الآراء حول قضايا قطاع الدفاع، مع استكشاف فرص مشاركة الهند في برامج أوروبية ذات صلة، عندما تتوافر مصلحة متبادلة وتوافق في أولويات الأمن، وبما يتماشى مع الأطر القانونية لكل طرف.

تأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتماده على الولايات المتحدة والصين، وتعزيز علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية مع شركاء آخرين، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميا.

وتتضمن الشراكة المقترحة إطلاق حوار سنوي بين الجانبين حول الأمن والدفاع، إلى جانب تعزيز التعاون في أمن الملاحة البحرية، والقضايا السيبرانية، ومكافحة الإرهاب، مع التأكيد على أن تعقيد التهديدات الأمنية وتسارع التطور التكنولوجي يفرضان حاجة ملحة لتعاون أوثق.

ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي والهند، الثلاثاء، اختتام مفاوضات مطولة بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، في مؤشر إضافي على توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.