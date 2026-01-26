تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الاثنين، إنه "خلال الليلة الماضية، بين الساعة 11 مساء من يوم 25 يناير والساعة 7 صباحا بتوقيت موسكو اليوم الاثنين، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 40 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناح"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أنه تم إسقاط 34 فوق منطقة كراسنودار، و4 فوق بحر آزوف، وواحدة فوق منطقة بريانسك، وواحدة فوق منطقة كالوغا".

حريق بمنشأتين في كراسنودار

من ناحية ثانية، قال مركز الطوارئ في منطقة كراسنودار الروسية اليوم الاثنين إن شخصا أصيب جراء اشتعال النيران في منشأتين بمدينة سلافيانسك أون كوبان بالمنطقة بعد سقوط حطام طائرة مسيرة عليهما.

ولم يحدد المركز المنشأتين المتضررتين.

ويوجد في المدينة مصفاة خاصة تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 100 ألف برميل يوميا، وتوفر الوقود للاستخدام المحلي والتصدير.