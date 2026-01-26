وقال مصدر إسرائيلي مطّلع إن براد كوبر أجرى محادثة مع زامير تناولت الاستعدادات لهذا السيناريو، لكنه أشار إلى أنه من غير الواضح ما القرار الذي سيتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الهجوم على إيران.

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها ستُجري تدريبات تستمر لأيام عدة، لإظهار القدرة على نشر وتوزيع ودعم قواتها الجوية في المنطقة.

يأتي ذلك بعد لقاءات قائد "سنتكوم" براد كوبر في إسرائيل، حيث قالت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إنها لم تخلص إلى موعد محدد للهجوم على إيران، بانتظار الضوء الأخضر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن واشنطن ترغب في ما وصفتها بعملية نظيفة وسريعة وغير مكلفة ضد إيران وهناك استعداد لتغيير النظام، مشددة على وجود جاهزية لتنفيذ هجوم فوري ضد إيران عند الضرورة.