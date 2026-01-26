وأوضحت التقارير أن 12 شخصا آخرين أصيبوا بجروح الأحد، في هجوم مسلح استهدف ملعبا لكرة القدم في ولاية غواناخواتو.

ووقع الهجوم في أحد أحياء مدينة سالامانكا، التي أفاد مسؤولون في مكتب رئيس بلديتها أنهم أطلقوا عملية للبحث عن المرتكبين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس البلدية: "تم تأكيد مقتل 11 شخصا، 10 منهم في موقع الحادث، وواحد أثناء تلقيه العلاج في المستشفى.. كما أصيب 12 شخصا آخرين جراء إطلاق النار ويتلقون العلاج حاليا".

ولم تعرف بعد دوافع الهجوم أو هوية المهاجمين، فيما باشرت السلطات تحقيقا لكشف الملابسات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفادت السلطات بالعثور على 4 حقائب تحتوي على رفات بشرية في سالامانكا في وقت متأخر من ليلة السبت، قبل ساعات من إطلاق النار.

وتُعد غواناخواتو مركزًا صناعيًا رئيسيًا يضم العديد من الوجهات السياحية الشهيرة، ولا تزال الولاية الأكثر دموية في المكسيك بسبب الصراعات المستمرة بين الجماعات الإجرامية، وفقًا لبيانات جرائم القتل الرسمية.