وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف هو الوسيط مع إيران، وقد "أحضر إلى ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) رسالة واتساب من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأضاف تعهدا خطيا من الرئيس مسعود بزشكيان، من أجل إقناعه بتأجيل الضربة".

وأشار المصدر، إلى أن هذا الأمر ليس السبب الوحيد لتأجيل الضربة، إذ إن الاستعدادات لعملية جدية لم تكن مكتملة قبل أسبوعين، لكنها أثرت أيضا على مزاج الرئيس.

وبين المصدر: "حتى الآن، عندما تصل معلومات استخبارية وشهادات من إيرانيين إلى إسرائيل، وإلى جهات استخبارية في دول أخرى في المنطقة، وكذلك إلى الولايات المتحدة نفسها، يحاول ويتكوف إقناع بالسير في المسار الدبلوماسي لحل مشكلة إيران".

ووفق الصحيفة، فإن إسرائيل ودولا أخرى ومنظمات دولية تنقل معلومات إلى الولايات المتحدة تفيد بأن عدد القتلى خلال قمع الاحتجاجات في إيران يتجاوز، على ما يبدو، 20 ألفا، غالبيتهم الساحقة متظاهرون ومواطنون، إضافة إلى عدة مئات من أفراد قوات الأمن الذين قتلوا في اشتباكات مع المتظاهرين، خصوصا في شمال البلاد.

وذكر المصدر الإسرائيلي، أنه لا يوجد يقين بأن هذه المعلومات ستدفع الرئيس ترامب إلى اتخاذ قرار بالهجوم، لكن من الواضح أن الإدارة لن تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي، خصوصا بعد تعهدات ترامب بمساعدة المحتجين.

وأضاف المصدر أن "إيران لن تعود كما كانت من قبل، ومن الواضح أن النظام، رغم وربما بسبب النزعة القاتلة التي أظهرها، قد ضعف كثيرا".