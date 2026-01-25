وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أوضح وولتز أن الإدارة الأميركية تعمل على التأكد من جاهزية القواعد الأميركية في المنطقة، إلى جانب ضمان أمن إسرائيل في مواجهة أي تصعيد.

وأضاف أن الولايات المتحدة تواصلت مع حلفائها ومع دول المنطقة، وتقوم حاليا بنشر قدرات عسكرية تتيح للرئيس الأميركي اتخاذ "القرار الصحيح" في الوقت المناسب.

وأكد وولتز أن ما وصفه بـ"الفساد وسوء الإدارة سيظل السمة الأبرز للنظام الإيراني"، مشيرا إلى أن ثاني أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب كان إعادة العمل بسياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

وتابع: "مع استمرار تدهور الاقتصاد الإيراني في الوقت الراهن، لا أعتقد أن الأوضاع ستتحسن بالنسبة للنظام"، في إشارة إلى تأثير العقوبات الأميركية المتواصلة.

"لا موعد محدد"

من جهة أخرى، كشفت "القناة 14" الإسرائيلية خلاصة الاجتماع الذي عُقد بين قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) براد كوبر وكبار قادة الجيش الإسرائيلي.

وذكرت: "لا موعد محدد لهجوم على إيران.. سيحتاج الأميركيون إلى وقت لتجميع قوة كبيرة، ومع ذلك، هناك جاهزية لتنفيذ هجوم فوري عند الضرورة".

وأوضحت: "الأميركيون يريدون عملية نظيفة، سريعة وغير مكلفة.. الهدف هو التركيز على من اعتدى على المدنيين والمتظاهرين".

وأشار المصدر إلى أن هناك "استعدادا لتغيير النظام في إيران".