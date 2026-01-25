وأضاف زيلينسكي في ‌مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "بالنسبة لنا، الضمانات الأمنية ⁠هي أولا وقبل كل شيء ضمانات أمنية من الولايات المتحدة. الوثيقة جاهزة بنسبة 100 بالمئة، ‌ونحن في انتظار ​شركائنا لتأكيد موعد ومكان توقيعها".

وأردف قائلا: "ستُرسل الوثيقة بعد ذلك إلى الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوكراني من أجل التصديق عليها".

وعقد مفاوضون أوكرانيون وروس يومي الجمعة والسبت أول اجتماع لهم بمشاركة وسطاء أميركيين في أبوظبي ​لمناقشة خطة ‍واشنطن لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات.

وقال مسؤول أميركي للصحفيين عقب انتهاء المحادثات إن موسكو وكييف ‍أبدتا الاستعداد ⁠لمواصلة الحوار مع توقعات بإجراء المزيد من المحادثات في أبوظبي.

وقال زيلينسكي: "يجري (في أبوظبي) مناقشة الخطة الأميركية المكونة من 20 بندا والقضايا العالقة. كانت هناك الكثير من ‌القضايا العالقة لكنها أصبحت أقل ‍الآن".

وأضاف أن موسكو ‍تسعى جاهدة لإجبار أوكرانيا على التخلي عن المناطق الشرقية التي عجزت عن السيطرة عليها منذ عمليتها العسكرية التي أشعلت فتيل الحرب. وأوضح أن كييف لم تتراجع عن موقفها بالتمسك بوحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية.

وقال زيلينسكي: "التباين جذري بين موقفي أوكرانيا وروسيا في حين يسعى الأميركيون للتوصل إلى حل وسط"، مشددا على ضرورة استعداد جميع الأطراف، ومنها الولايات المتحدة، لتقديم ⁠تنازلات.