وأضافت المنظمة، على منصة "إكس"، أن السلطات أطلقت سراح ‌هؤلاء ​من سجون في أنحاء البلاد وأن من المرجح مواصلة عمليات الإفراج.

وقالت ديلسي رودريغيز القائمة بأعمال الرئيس يوم الجمعة ​إن السلطات ‍أفرجت عن 626 شخصا من السجون دون ذكر الجدول الزمني الذي بموجبه حدث ‍ذلك.

لكن ⁠منظمة "فورو بينال" قالت في ‍وقت سابق إن السلطات أفرجت عن 156 سجينا سياسيا فقط منذ الثامن ‌من يناير.

وذكرت رودريغيز أن من المقرر إجراء مكالمة هاتفية الإثنين مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لتطلب من المنظمة الدولية التحقق من قوائم المفرج عنهم حتى الآن.