وتُظهر الجدارية، المرسومة على سطح حاملة طائرات، عددا من الطائرات المتضررة، إلى جانب عبارة بارزة تقول: "من يزرع الريح يحصد العاصفة"، في رسالة تحمل دلالات تصعيدية واضحة.

وظهر في اللوحة دماء منتشرة في المياه، دلالة إلى دماء الجنود الأميركيين المتواجدين على حاملة الطائرات.

ومن بعيد، تجسد لوحة الدماء والطائرات، العلم الأميركي بخطوطه الحمراء والبيضاء، والنجوم داخل المربع الأزرق.

ويأتي الكشف عن الجدارية بالتزامن مع تحرك حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" ترافقها ثلاث مدمرات حربية باتجاه المنطقة، في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن نقل السفن الحربية يتم "كإجراء احتياطي" في حال قرر اتخاذ خطوة عسكرية.

ويعكس توقيت الجدارية ومكانها الرمزي في قلب العاصمة الإيرانية، رسالة سياسية وإعلامية موجهة للداخل والخارج، تؤكد استعداد طهران للرد على أي تصعيد عسكري محتمل.