وأضاف بيسكوف، لوسائل إعلام روسية، أن "هناك ديناميكية عالية. الأميركيون، بصفتهم وسطاء، يضغطون من حيث الوقت ويعجلون الأمور، ويمكن تفهم ذلك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار بيسكوف إلى أن لقاء الرئيس بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، "كان مهما جدا".

وأوضح دميتري بيسكوف أن "موسكو كانت تؤكد منذ البداية أن مسار التسوية في أوكرانيا سيكون طويلًا ومعقّدًا"، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمسارات المتفق عليها قد يتيح إحراز تقدم في عملية التسوية.